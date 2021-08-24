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Реставрацию дома 1900 года постройки завершат в ноябре в Томске

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В Томске завершают реставрацию деревянного дома-памятника федерального значения на улице Ленина. Жильцы смогут вернуться в квартиры в ноябре.

Здание было построено в 1900 году. В 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. Последняя реставрация проводилась в 1980-е годы. Реставрация деревянного дома стартовала в октябре 2018 года. Жильцов на время ремонта разместили в маневренном фонде или у родственников.

На текущий момент отремонтирован цоколь, проведен ремонт фасада, заменена кровля. Рабочие отштукатурили первый и второй этажи. Реставрация и благоустройство территории завершатся к 1 ноября. Об этом пишет РИА «Томск».

После ремонта дом останется в муниципальном жилом фонде. На проведение работ было потрачено около 50 млн рублей из городского бюджета.

По словам председатель комитета городской думы по землепользованию Андрея Петрова, данный дом — единственный памятник, который реставрируется за счет бюджета. Большинство деревянных домов планируют отремонтировать в рамках программы «Дом за рубль». Инвесторы могут отремонтировать здания под собственные нужды и получить льготы по арендной плате.

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