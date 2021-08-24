Лавров заявил о нежелании РФ видеть военных США в Центральной Азии

Россия не хочет видеть американских военнослужащих на территории стран Центральной Азии. Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет того, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что размещение американских военных, которые продекларировали цель «держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его», означает мгновенное превращение соседних стран в мишень.

По его словам, вряд ли какая-то страна, будь то из Центральной Азии или где-то еще заинтересована стать такой мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы.

Помимо этого Лавров подчеркнул, что Россия готова к работе в Совете Безопасности ООН по Афганистану, а также к встрече пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения ситуации в стране.

«Президент Франции [Эммануэль Макрон] на днях в ходе разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным предложил собраться в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности, провести обмен мнениями по Афганистану. Мы готовы», — отметил глава МИД РФ.

13 августа Лавров уже указывал на то, что ни одна из стран ОДКБ не заинтересована в размещении американских войск на своей территории. По его словам, в Центральной Азии пытаются создать новое присутствие с целью применять силу через границы территории Афганистана, в результате чего центральноазиатские страны станут «заложниками».

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии, в частности Узбекистан. Вместе с тем собеседники издания подчеркнули создающее трудности для этого «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил о том, что размещение американских военных баз в регионе создало бы там напряженность и привело бы к дестабилизации ситуации в этих странах.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. На следующий день Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

При этом 22 августа президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Кроме того, Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.