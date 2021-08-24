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Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
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Ввод жестких COVID-ограничений в школах Москвы не планируется

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Ввод жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль классов и так далее», — сообщил Собянин в эфире «Первого канала».

Градоначальник добавил, что власти сделают все возможное, чтобы учебный год продолжался без ввода серьезных ограничений.

«Хотя у нас в запасе есть технологии для дистанционного обучения детей, в случае необходимости мы обеспечим качественным образованием. Но будем надеяться, что не потребуется», — заключил Собянин.

Ранее в этот день Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках, решение об этом может быть принято на уровне школ. По его словам, большинство педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, показатель превысил 80%. Это, как отметил мэр, дает возможность работать без маски.

16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. По его словам, дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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