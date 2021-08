Итальянские ученые рассчитали вероятность новых пандемий

Эпидемиологи из Университета Падуи изучили глобальные вспышки заболеваний за последние 400 лет и представили прогноз возникновения новых пандемий, похожих на распространение коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Частота возникновения эпидемий широко варьируется во времени, но распределение вероятности интенсивности эпидемии принимает постоянную форму с медленно затухающим алгебраическим хвостом, что означает, что вероятность экстремальных эпидемий медленно уменьшается с интенсивностью эпидемии», — отметили авторы работы.

По мнению специалистов, носителями инфекций являются животные, однако их заболеваемость увеличивается в связи с изменениями климата. В итоге растет вероятность появления пандемий, похожих на COVID-19. В ближайшие десятилетия риск развития глобальных эпидемий может удвоиться, предупреждают ученые.

Так, риск развития пандемии с интенсивностью «испанского гриппа» (1918–1920) вырос с 0,27 в 1600 году до 1,9% в настоящее время. Как подытожили исследователи, ежегодная вероятность возникновения экстремальных эпидемий может увеличиться до трех раз в ближайшие десятилетия.

Болезнь, которая способна уничтожить человечество, может возникнуть в течение 12 тыс. лет, уточняет телеканал «Звезда».

22 августа врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что из-за особенностей климата в РФ рекомендуется пройти хотя бы первый этап вакцинации от коронавируса до наступления осени.

