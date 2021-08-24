Контрабанду сигарет на 6 млн рублей пресекли в Псковской области

Таможенники в Псковской области пресекли ввоз 124,5 тыс. пачек сигарет на территорию региона. Стоимость контрабандной партии превышает 6 млн рублей.

По данным Северо-Западного таможенного управления, грузовое транспортное средство было остановлено на лесной дороге возле деревни Дубокрай в Невельском районе. При осмотре в транспортном средства обнаружена крупная партия белорусских сигарет без акцизных марок РФ и без маркировки. Водитель не смог предъявить сопроводительные документы на перевозимый товар. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Партия табачной продукции передана в территориальное подразделение полиции. Проводится проверка.

В апреле сотрудники МВД обнаружили 120 т контрабандных табачных изделий, ввезенных на территорию РФ из стран Аравийского полуострова. Стоимость партии приравнивается к $2,4 млн. По версии следствия, продукцию в Россию отправил 42-летний уроженец Ростова-на-Дону.