Чижов заверил в отсутствии миграционной угрозы из-за ситуации в Афганистане

Речь о новой миграционной угрозе для Европы из-за складывающейся в Афганистане ситуации не идет. Об этом во вторник, 24 августа, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я бы не сказал, что речь идет об угрозе нового миграционного кризиса», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, ждет ли Европу новый миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане.

23 августа власти ЕС заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией не согласились Австрия и Греция.

По данным Европейской комиссии, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн человек стали вынужденными переселенцами внутри страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала текущего.

18 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, за день до этого призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.