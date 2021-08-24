Лавров ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России и Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Афганистан «нельзя отдать России и Китаю». Высокопоставленный дипломат заявил об этом 24 августа в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто по итогам переговоров.

«Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну»,— сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Трансляция выступления велась в Twitter.

Менталитет, что нельзя отдавать Афганистан России и Китаю, по сути представляет собой ультиматум о необходимости выбора между Западом и Россией и КНР, отметил Лавров.

«Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС», — подчеркнул российский министр.

Призыв Борреля прозвучал 19 августа на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития. По словам дипломата, ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Борреля, отметил, что заинтересованные стороны должны помогать Афганистану в урегулировании, а не делить его на сферы влияния. По оценке Косачева, заявление главы европейской дипломатии «исходит из абсолютно устаревшей логики деления мира на сферы влияния и отстаивания неких эксклюзивных прав Запада на то, чтобы контролировать ситуацию в стране, не имеющей к Западу никакого отношения».

Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России), вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.