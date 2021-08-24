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Лавров обратил внимание главы МИД Венгрии на действия НАТО в Европе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 24 августа, обсудил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто действия НАТО по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России.

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«Мы напомнили о тех инициативах, которые наша страна еще года два назад внесла на рассмотрение НАТО и которые нацелены на деэскалацию военной напряженности по обе стороны от линии соприкосновения России и Североатлантического блока. Пока до сих пор ответа нет», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что активность Североатлантического альянса (НАТО) у границ России обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности страны. Он добавил, что действия НАТО являются предметом внимательного отслеживания со стороны Москвы.

В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Министр в качестве примера привел крупнейшие учения альянса Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса».

Президент России Владимир Путин в июле заявлял, что для обеспечения безопасности РФ будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами. Он добавил, что приоритет власти обеспечения мира и безопасности народа России.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он добавил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения к границам России.

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