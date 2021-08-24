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Эксперт прокомментировал сообщения о росте просрочки по ипотеке в России

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Общий долг физических лиц в России по займам, включая ипотеку и необеспеченные кредиты, составил за первые полгода 2021 года 22,2 трлн рублей, из них просроченная задолженность — 919 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко со ссылкой на статистику Центробанка, комментируя сообщения аналитика Банка БКФ о росте просрочки по ипотеке на 17% в стране во вторник, 24 августа.

Общий долг по ипотеке за этот период, по данным на 1 июля, составил 10,6 трлн рублей, а просроченная задолженность — 72,7 млрд рублей.

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Ранее в этот же день начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий по запросу «РИА Новости» проанализировал статистику регулятора и пришел к выводу, что просроченная задолженность по ипотеке в России увеличилась за январь–июнь этого года на 17,2%, а по необеспеченным потребительским кредитам — на 9,3%. При этом просрочка граждан по ипотеке выросла за весь 2020 год на 2,5%.

Аналитик связал это с осознанием угроз, возникающих из-за перегрева рынка ипотеки и необеспеченного потребкредитования. Главной причиной быстрого роста просрочки по этому виду кредитования аналитик назвал экспансию льготной ипотеки, нацеленной на слои населения с относительно низкими доходами.

Домащенко отметил, что не видит в статистике ЦБ, которая есть в его распоряжении, «тревожных тенденций» и повода для беспокойства. Обслуживание долгов продолжается в рабочем режиме.

«Просрочка растет примерно в два раза медленнее, чем общий объем накопленной задолженности. Тревогу надо бить, когда накопленный долг растет существенно медленнее просрочки, когда это означает невозможность обслуживать текущие платежи», — сказал он.

Он допустил, что у эксперта Банка БКС более очищенные данные, например по отдельным банкам, секторам, регионам, в которых он увидел «проблему с обслуживанием». Однако, если рассчитывать по абсолютным значениям по данным Центробанка, относительные показатели по долгам и просрочке «вполне приемлемы».

«Темп набора долгов ниже темпа роста просрочки — 11% против 5% примерно», — сказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, добавив, что, если было бы наоборот, тогда можно было бы говорить, что начинаются проблемы с обслуживанием.

Ранее, 12 августа, директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила в интервью «Известиям», что «качество ипотеки пока достаточно хорошее», а доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94%. Это лучше даже чем в 2018–2019 годах, когда показатель составлял 1,5–2%. Отчасти специалист связала это с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».

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