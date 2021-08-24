В районе Приморья ввели ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Артемовском городском округе Приморья 23 августа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что пробы были взяты у павших свиней в селе Олений.

«В целях недопущения распространения особо опасного заболевания на выезде из села силами МКУ «Управление благоустройства г. Артема» и МКУ по делам ГОЧС и ПБ размещен дезбарьер с опилками, пропитанными дезинфицирующим средством, установлены дорожные знаки «Объезд». На месте также развернуто круглосуточное дежурство с оборудованием поста для сотрудников», — говорится в сообщении.

В округе была сформирована комиссия. Они изымет, транспортирует и уничтожит всех свиней из угрожаемой зоны, а также ликвидирует продукты убоя.

Как напомнили в администрации Артемовского района, для человека африканская чума свиней не представляет опасности.

Владельцам свиней, чтобы избежать болезни, рекомендуют покупать животным корма только при наличии ветеринарных документов, убрать из рациона пищевые отходы без обработки, не допускать въезда постороннего транспорта на территорию, где содержатся свиньи.

«Перед входом в помещение, где находятся свиньи, оборудовать дезковрик (насыпать опилки в мешок и пропитать его дезинфицирующим раствором); уничтожить грызунов; не допускать свободного выпаса свиней», — добавили в администрации.

Ранее в этот день управление Россельхознадзора сообщило о выявлении нового очага африканской чумы свиней (АЧС) в Саратовской области. Проводятся мероприятия по ликвидации заболеваемости.

По данным специалистов, вирус был выявлен по результатам ПЦР-тестов в личном подсобном хозяйстве на территории Вольского района. Россельхознадзор принял меры по безопасному уничтожению трупов погибших животных и обеззараживанию территории. В связи с выявлением АЧС в опасной зоне объявлен карантин.