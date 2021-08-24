Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Нижегородской области, в результате которого травмы получили девять человек. Водитель автобуса допустил наезд на трубопровод.

Авария произошла на улице Синякова в Балахне 21 августа. По данным правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, когда обилечивал пассажиров. «ПАЗ» наехал на трубопровод. Из девяти человек, обратившихся за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом пишет ИА «НьюсНН». Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, допустивших травмирование пассажиров.

23 августа грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской области. Водитель фуры выехал на встречную полосу и по касательной задел второе транспортное средство. В автобусе были выбиты практически все стекла с левой стороны, травмы получили два человека.