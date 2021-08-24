Источник сообщил о тайной встрече главы ЦРУ с лидером талибов в Кабуле

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс провел встречу с одним из лидеров политического офиса движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, газета The Washington Post.

По информации издания, встреча состоялась накануне в Кабуле. Авторы материала отметили, что американский лидер Джо Байден направил Бёрнса в столицу Афганистана в связи с проведением там эвакуационной операции.

Предполагается, что на встрече затрагивался вопрос о продлении срока эвакуационной операции стран НАТО в Кабуле, которая должна завершиться 31 августа.

При этом накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством «Талибана». По словам Салливана, до 31 августа США вывезут из страны всех желающих покинуть страну американцев и что Вашингтон уже перевыполняет план по темпам вывоза граждан из страны. Он уточнил, что самолетами США и их союзников из Афганистана эвакуировали примерно уже 37 тыс. человек.

Также во вторник телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что «Талибан» завладел некоторым числом американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. По данным источников, США ждут окончания эвакуации, перед тем как принимать решения об отдельных операциях вроде бомбардировки складов.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту возникли суматоха, давка, раздается стрельба. Ситуация осложняется еще и тем, что Вашингтон заявил об изменении политики допуска в аэропорт Кабула, куда будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Талибы же помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

По данным на 24 августа, рядом с аэропортом Кабула погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.