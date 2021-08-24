Молодежный форум «Амур» проходит в Хабаровском крае

Всероссийская смена юбилейного молодежного образовательного форума «Амур» стартовала в Хабаровском крае и объединила участников из 27 регионов РФ. В центре для активной молодежи в Комсомольском районе собрались более 100 молодых людей, еще 146 человек присоединились к ним онлайн.

Форумчане разработают индивидуальные проекты в сфере туризма, новые маршруты путешествий по Дальнему Востоку и продаваемый бренд этих территорий, отмечает ИА AmurMedia.

Введение программы туристических кешбэков увеличило число путешественников на Дальний Восток примерно на 30%, сообщил ранее в интервью «Известиям» глава ведомства Алексей Чекунков.