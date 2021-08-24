Разработчики представили новую версию Range Rover Sport SVR Ultimate

Подразделение Special Vehicle Operations в ходе презентации в Москве показало эксклюзивную серию британских внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым покрытием кузова, содержащим тонкие стеклянные частицы. Об этом говорится в релизе, поступившем 24 августа в редакцию «Известий».

Внедорожник получил дизайн от специалистов SV Bespoke. Три варианта отделки экстерьера включают два новых цвета Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss, представленных эксклюзивно для версии SVR Ultimate и содержащих стеклянные частицы, которые придают поверхности кузова насыщенный блеск. Еще один цвет кузова — матовый Ligurian Black Satin — дарит автомобилю более сдержанный облик.

«Наша команда дизайнеров SV Bespoke в каждом новом проекте пытается расширить свои границы, что позволяет создавать потрясающие эксклюзивные цвета», — отметила дизайнер по материалам отделки подразделения SV Ханна Кастанс.

Все три варианта покрытия дополняет контрастная крыша Narvik Black.



Поколение модели оснащается 5,0-литровым 575-сильным двигателем V8 с нагнетателем, который создает максимальный крутящий момент 700 Нм. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 283 км/ч.

В салоне новинки имеются изготовленные на заказ хромированные бейджи, черные анодированные металлические лепестки переключения передач и подсвечиваемые накладки на пороги Ultimate Edition. Экстерьер отличают 22-дюймовые кованые колесные диски Gloss Black из легкого сплава с пятью сдвоенными спицами, черные тормозные суппорты и контрастная крыша Narvik Black

В России стоимость Range Rover Sport SVR Ultimate составит от 12 227 000 рублей. Новый SVR Ultimate представят на выставке Salon Privé. Мероприятие пройдет в Великобритании во дворце Бленхейм с 1 по 5 сентября. Презентация состоится на стенде Special Vehicle Operations.

Осенью 2020 года Land Rover представила на российском рынке специальную версию внедорожника Range Rover под названием Fifty, которая посвящена 50-летнему юбилею модели. Стоимость модификации составляет 10 921 000 рублей.