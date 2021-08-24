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Захарова посоветовала НАТО решить собственные проблемы перед спасением мира

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала НАТО сначала решить собственные проблемы, а уже потом планировать спасение Вселенной.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Однако, по его словам, НАТО не владеет информацией, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана.

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«Похоже на комический монолог из «Полицейской академии». <...> План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение Вселенной», — написала Захарова во вторник, 24 августа, в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что данные высказывания свидетельствуют о том, что альянс потерял ориентацию в пространстве. При этом, как указала Захарова, НАТО по-прежнему претендует быть одной из главных сил обеспечения международной безопасности.

Ранее в этот день телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что радикальное движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) завладело некоторым числом американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. По данным источников, США ждут окончания эвакуации, перед тем как принимать решения об отдельных операциях вроде бомбардировки складов.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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