Скрывшего судимость кандидата от КПРФ в Алтайском крае отстранили от участия в выборах

Алтайский краевой суд снял с выборов кандидата в региональный парламент от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева. Об этом 24 августа сообщила глава региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

Уточняется, что кандидат был отстранен из-за того, что скрыл информацию о судимости. Так, у него имелись судимости по нескольким статьям Уголовного кодекса РСФСР и УК РФ, все они к настоящему времени погашены, однако об одной из них — за кражу, совершенную еще в советские времена, — он не уведомил.

Решение суда по кандидату еще не вступило в силу. По информации портала «Политсиб.ру», источники в КПРФ сообщили, что оспаривать вердикт Петряшев не будет.

Ранее из-за сокрытия данных о судимости не смогли принять участие в выборах еще несколько кандидатов в Алтайском крае: Павел Емельянов от КПРФ, Михаил Бурков от «Справедливой России», Дмитрий Лях от «Коммунистов России» и Николай Усов от «Яблока», сообщил портал.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.