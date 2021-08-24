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Депутат Госдумы предложил создать «Украинскую платформу»

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет во вторник, 24 августа, предложил созвать международный саммит «Украинская платформа». Он призвал обсудить на нем спасение Украины от власти националистов и управления извне.

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Провести саммит Шеремет предложил в Крыму.

«Украина из некогда самодостаточной братской республики, входящей в состав Советского Союза, превратилась в колонию США. Сейчас именно Украина находится под оккупацией. Поэтому считаю целесообразным созвать международный саммит «Украинская платформа», на котором обсудить спасение Украины от власти националистов и внешнего управления», — сказал Шеремет «РИА Новости».

Также депутат Госдумы считает, что в отношении участников «Крымской платформы» необходимо рассмотреть возможность введения санкций.

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Во вторник, 24 августа, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованный на Украине саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. «Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита — набором ничего не значащих деклараций.

В этот же день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что тот факт, что глава МИД Франции и глава министерства обороны Великобритании не приехали на саммит «Крымская платформа», является плохим сигналом для Киева и украинского лидера Владимира Зеленского.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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