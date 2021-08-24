Прямой эфир
Спорт
В Токио началась церемония открытия Паралимпиады
Авто
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей
Мир
В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев
Авто
Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
Мир
Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана
Спорт
ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Общество
Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
Общество
Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году

Мэрия Ухты выплатит 1,4 млн рублей после нападения собак на женщину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ухтинский городской суд частично удовлетворил иски родственников женщины, которая погибла в результате нападения собак. Мэрию обязали выплатить 1,4 млн рублей в качестве компенсаций.

Тело 46-летней женщины было обнаружено 17 декабря 2020 года на территории складских помещений по улице Железнодорожной. При осмотре обнаружены следы нападения животных. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала массивная кровопотеря, которая возникла из-за обширных повреждений. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность».

С заявлением о взыскании с мэрии Ухты компенсации морального вреда в городской суд обратились три сестры и сын погибшей. Размер компенсации они оценили в 1,25 млн рублей каждому. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Суд частично удовлетворил требования истцов. В пользу каждой сестры взыскана компенсация в размере 300 тыс. рублей, в пользу сына — 500 тыс. рублей. Кроме того, потерпевшим уже возместили расходы на погребение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021