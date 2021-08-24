Мэрия Ухты выплатит 1,4 млн рублей после нападения собак на женщину

Ухтинский городской суд частично удовлетворил иски родственников женщины, которая погибла в результате нападения собак. Мэрию обязали выплатить 1,4 млн рублей в качестве компенсаций.

Тело 46-летней женщины было обнаружено 17 декабря 2020 года на территории складских помещений по улице Железнодорожной. При осмотре обнаружены следы нападения животных. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала массивная кровопотеря, которая возникла из-за обширных повреждений. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность».

С заявлением о взыскании с мэрии Ухты компенсации морального вреда в городской суд обратились три сестры и сын погибшей. Размер компенсации они оценили в 1,25 млн рублей каждому. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Суд частично удовлетворил требования истцов. В пользу каждой сестры взыскана компенсация в размере 300 тыс. рублей, в пользу сына — 500 тыс. рублей. Кроме того, потерпевшим уже возместили расходы на погребение.