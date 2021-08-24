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Музей Воздушно-десантных войск построят в Воронеже

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Власти Воронежа объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется строительством музея Воздушно-десантных войск. начальная стоимость контракта составила 179,4 млн рублей.

Музей появится на территории, ограниченной улицами 60-й армии, Генерала Лизюкова, 60-летия ВЛКСМ и бульваром Победы. Площадь участка составляет 20,42 га. Подрядчику предстоит строительство одноэтажного здания с подвалом, где расположатся 11 выставочных витрин. Также в музее обустроят культурно-оздоровительный и мультимедийный панорамный комплексы.

После строительства здания подрядчик благоустроит прилегающую территорию.

«Надеюсь, нам удастся найти достойного подрядчика для строительства этого знакового для Воронежа как родины «крылатой пехоты» музея. Половина территории будет отдана под озеленение, там будут высажены газоны, деревья и кустарники, да и сама кровля будет «зеленой» — эксплуатируемой с газоном, пешеходной частью. Вместе с памятником «Воронеж — родина ВДВ», бюстом генерала Маргелова и аллеей десантников это место в парке Победы станет целым мемориальным комплексом», — цитирует главу Воронежа Вадима Кстенина ИА «Абирег».

Объект должен быть готов до 10 декабря 2022 года.

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