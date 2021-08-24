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Экономист прокомментировал идею единовременной выплаты пенсионерам

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько во вторник, 24 августа, прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о единовременной выплате пенсионерам.

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«Я поддерживаю эту меру. Она является логичной. Ее нужно рассматривать как часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения. В прошлом году так же реализовывались разовые выплаты», — приводит RT слова Гинько.

Специалист добавил, что выплаты происходят на фоне того, что России «действительно удалось с экономической точки зрения выйти в лидеры по степени восстановления».

«О том, что экономика восстановилась до докризисного уровня, говорят и международные эксперты. За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику, то есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — заключил экономист.

Накануне Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Теперь информация будет доступна застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно и пока не получающим пенсионные выплаты.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

22 августа Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру, а 24 августа подписал соответствующий указ.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты пенсионерам не приведет к увеличению налогов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.

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