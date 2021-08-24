Экс-президент Чада Хабре умер в сенегальской тюрьме от COVID-19

Бывший президент африканской республики Чад Хиссен Хабре, отбывающий пожизненный срок в сенегальской тюрьме, скончался в возрасте 79 лет. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.

Кроме того, портал со ссылкой на супругу Хабре подтвердил, что у экс-президента был выявлен коронавирус. По данным осведомленных источников, Хабре скончался от последствий COVID-19.

Хабре правил Чадом с 1982 по 1990 год. В том же году после государственного переворота экс-президент, заслуживший прозвище Африканский Пиночет, вместе с двумя женами и детьми бежал из Чада и обосновался в Дакаре.

В 2016 году политик был признан виновным в совершении преступлений против человечности и приговорен к пожизненному заключению.

Чадская комиссия по расследованию преступлений правительства Хабре утверждала, что оно виновно в убийстве по политическим мотивам почти 40 тыс. человек и пытках 200 тыс. чадцев.