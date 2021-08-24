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«ВКонтакте» стала национальным спонсором ЧМпо пляжному футболу FIFA 2021 в России

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«ВКонтакте» поддержит чемпионат мира по пляжному футболу 2021™: FIFA присвоила ей статус национального спонсора. Пользователи смогут найти все самые обсуждаемые новости турнира в специальном разделе тематической ленты «Футбол», а также купить билеты или узнать расписание матчей с помощью чат-бота. Турнир проходит с 19 по 29 августа в России — впервые за 26 лет.

«ВКонтакте» расскажет о событиях чемпионата мира в тематической ленте «Футбол». С ней поклонники спорта смогут быстро найти результаты матчей, познакомиться с прогнозами экспертов, обсудить игру любимой команды с единомышленниками. Кроме того, в ленту попадут эксклюзивные публикации из официального сообщества чемпионата мира.

Также пользователям будет доступен чат-бот: он подскажет стоимость билетов и расскажет, где их можно купить, напомнит расписание матчей и многое другое.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит раз в два года. FIFA проводит его уже в 11-й раз — в этом году событие состоится в Москве, на Фестивальной площади спортивного комплекса «Лужники». На турнире соберутся лучшие команды: например, сборная Бразилии, которая 13 раз становилась чемпионом мира, а также двукратные победители соревнований — сборные Португалии и России.

Иван Смелянский, директор по маркетингу «ВКонтакте»:

«ВКонтакте» активно сотрудничает с FIFA и регулярно поддерживает крупные спортивные события. Мы создаём увлекательные механики, которые помогают болельщикам максимально прочувствовать эмоции от соревнований. Так, во время крупных футбольных турниров мы запускали специальную ленту новостей, тематические чаты для любителей футбола и эмодзи-статусы с флагами сборных — болельщики установили их больше 4 млн раз. Мы снова предлагаем пользователям, на этот раз поклонникам пляжных видов спорта, делиться впечатлениями и узнавать о важных событиях на одной площадке».

Жан-Франсуа Пати, директор по маркетингу FIFA:

«Российские фанаты пристально следили за новостями о Чемпионате мира FIFA 2018 на нашем канале во «ВКонтакте», и мы будем рады продолжить сотрудничество с VK на этом захватывающем Чемпионате мира по пляжному футболу. «ВКонтакте» занимает уникальное положение для взаимодействия с восторженной местной российской аудиторией и для воодушевления нашей растущей цифровой фанбазы».

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