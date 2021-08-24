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МГБ ЛНР сообщило о предотвращении теракта

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В городе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили теракт. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

В ведомстве также заявили, что теракт готовили украинские спецслужбы. Уточняется, что совершить его планировалось в месте массового скопления граждан 23 августа — накануне празднования 30-й годовщины Дня независимости Украины.

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«По замыслу украинской спецслужбы, самодельные взрывные устройства должны были быть инициированы на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы №10», — говорится в сообщении.

Так, спецслужба провела операцию по передаче своему агенту через тайник четырех самодельных взрывных устройства со средствами дистанционного инициирования. Указанные устройства, подготовленные к применению, должны были быть заложены в урны на центральной аллее города Красный Луч и сработать в момент массового скопления людей на площади. За совершение теракта агенту обещали денежное вознаграждение.

Экспертно-криминалистическая группа МВД ЛНР с привлечением кинологической службы провели исследование извлеченных из тайника устройств, установив наличие в них взрывчатых веществ.

МГБ ЛНР установило, что указание на совершение диверсионно-террористического акта дал начальник 3-го управления ГУ Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях Виталий Винниченко. В отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 239 УК ЛНР «Террористический акт».

В феврале текущего года на газораспределительном узле в Луганске произошел взрыв. Тогда МГБ Республики квалифицировало произошедшее как диверсию.

Как отмечали в ведомстве, диверсию совершили неизвестные с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности республики.

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