В Иране рассказали о судьбе «угнанного» в Афганистане самолета Украины

Украинский самолет, который якобы захватили и угнали в Афганистане, успешно приземлился в Киеве вечером 23 августа. Об этом 24 августа сообщил представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.

«Рейс вылетел из Ирана… Вчера [23 августа] он прилетел в Мешхед… Заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар. — Ред.), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме, из Афганистана», — рассказал Мохаммад Хасан Зибахш агентству «РИА Новости».

При этом, по версии украинского издания «Страна.ua», самолет был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами, они расплатились за него золотом и драгоценностями. Кроме того, большая часть беженцев из Афганистана, которых эвакуировали на украинских самолетах, купила себе места на борту за большие деньги, сообщили журналисты.

Об угоне украинского самолета в Кабуле ранее в этот день заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире «Громадське радио». По его словам, на прошлой неделе лайнер захватили неизвестные люди. Воздушное судно вылетело в Иран, вместо того чтобы эвакуировать украинцев.

При этом позднее спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что данная информация не соответствует действительности, «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет». По его словам, привлеченные для эвакуации из Афганистана лайнеры безопасно вернулись на Украину. Всего ими было совершено три рейса, эвакуировано 256 человек.

Накануне из-за большого скопления людей в воздушной гавани афганской столицы Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул государство.