США с союзниками за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тыс. человек

США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тыс. человек. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Примерно 21,6 тыс. человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени Восточного побережья (11:00 мск. — Ред.) 23 августа по 3:00 по времени Восточного побережья сегодня (24 августа. — Ред.). С 14 августа мы вывезли примерно 58,7 тыс. человек. С конца июля — 63,9 тыс. человек», — говорится в сообщении Бейтса в Twitter.

Также 24 августа глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс заявил, что для самолетов, вылетающих и садящихся в аэропорту Кабула, сохраняется значительная угроза.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, США исходят из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее намеченный срок — до 31 августа.

Накануне из-за большого скопления людей в воздушной гавани афганской столицы Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

16 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа США в свою очередь указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.