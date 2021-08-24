Источник сообщил о тайной встрече главы ЦРУ с лидером талибов в Кабуле

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Об этом 24 августа сообщает газета The Washington Post.

Встреча прошла накануне, сообщила газета со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, именно Барадара агенты ЦРУ и Пакистана задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме, а впоследствии занимался переговорами с США в Катаре.

Авторы материала полагают, что на встрече обсуждался вывод американских войск из Афганистана, а также эвакуация граждан и помогавших в этом афганцев. По заявлению американских властей, эвакуация граждан США из Афганистана завершится до 31 августа.

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством «Талибана». Также Салливан отметил, что до 31 августа США вывезут из страны всех желающих покинуть страну американцев и что Вашингтон уже перевыполняет план по темпам вывоза граждан из страны. По его данным, самолетами США и их союзников из Афганистана эвакуировали уже примерно 37 тыс. человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту происходит суматоха, давка, раздается стрельба. Ситуация осложняется еще и тем, что Вашингтон заявил об изменении политики допуска в аэропорт Кабула, куда будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО, талибы же помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

По данным на 24 августа, рядом с аэропортом Кабула погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Между тем официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.