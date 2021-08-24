Новый очаг АЧС зарегистрировали в Саратовской области

Управление Россельхознадзора сообщило о выявлении нового очага африканской чумы свиней (АЧС) в Саратовской области. Проводятся мероприятия по ликвидации заболеваемости.

По данным специалистов, вирус был выявлен по результатам ПЦР-тестов в личном подсобном хозяйстве на территории Вольского района. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Россельхознадзор принял меры по безопасному уничтожению трупов погибших животных и обеззараживанию территории.

В связи с выявлением АЧС в опасной зоне объявлен карантин.

18 августа сообщалось о введении карантина в Вельском районе Архангельской области. Переносчиками болезни стали дикие кабаны. Специалисты напомнили, что вирус АЧС устойчив во внешней среде и может сохраняться на одежде, обуви, колесах автомобилей и переноситься на большие расстояния.