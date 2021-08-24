В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев

В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев

2021-08-24 13:42:18

2021-08-24 13:42:18

2021-08-24 13:42:18

2021-08-24 13:42:18

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