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Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей

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В отпускной сезон 2021 года россияне интересовались арендой автомобилей на 62,5% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования Авито Авто, которые 24 августа поступили в распоряжение «Известий».

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Эксперты проанализировали данные о спросе и предложении на услугу аренды автомобилей в период с 1 мая по 18 августа.

При этом, в сервисе наблюдается рост предложений по аренде автомобилей на 34,2%. Эта тенденция не отразилась на средней стоимости, которая зафиксировалась на уровне 1000 рублей в сутки. Аналитики предположили, что сдерживанию роста цен способствует конкуренция на рынке.

Средняя цена аренды автомобиля на уровне выше средней рыночной стоимости отмечается в популярных туристических регионах. Так, в Симферополе стоимость услуги за сутки составляет в среднем 1700 рублей, в Сочи — 1600 рублей, в Москве — 1400 рублей, а в Санкт-Петербурге — 1200 рублей.

В Авито Авто предполагают, что рост спроса на аренду автомобилей обусловлен продолжающимся трендом на развитие внутреннего туризма на фоне пандемии COVID-19 и действующих ограничений на международный туризм.

«На фоне роста спроса на аренду автомобилей в стране, выросло и предложение: в туристических регионах сдача автомобилей в аренду этим летом стала привлекательным направлением для бизнеса, и оказывать услугу стали активнее как профильные компании, так и частные владельцы автомобилей», — отметили эксперты.

Наибольших показателей роста в сфере предложения аренды автомобилей достигала Махачкала, где количество объявлений с предложением услуг аренды автомобилей выросло по сравнению с прошлым годом на 192%. Кроме того, как уточнили эксперты, значительный рост предложения наблюдается в Сочи и Калининграде. В этих городах количество объявлений в сегменте аренды автомобилей увеличилось на 111% и 89%, соответственно.

Говоря о росте спроса, аналитики сообщают, что самый заметный прирост интереса к аренде автомобилей в этом году наблюдался в Махачкале — на 275%. Эксперты связывают это с ростом популярности дагестанского туристического направления.

В обозначенный период самый высокий интерес к аренде автомобилей в абсолютных значениях был зафиксирован в Москве: на столичный регион пришлось 15% от общефедерального спроса. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 10% от общефедерального спроса, а на третьем месте оказался Краснодар (4% от общефедерального спроса). Затем идут Калининград, Казань, а замыкают семерку Сочи и Ростов-на-Дону.

В июле был опубликован опрос, в соответствии с которым отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга готовы более 40% респондентов. Преимущества краткосрочной аренды автомобиля опрошенные видят в отсутствии затрат на содержание собственного, в том числе расходов на бензин и ремонт.

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