Еще одну ярмарочную площадку организуют в Орле

В Орле начнет работать еще одна ярмарочная площадка «Хлебосольный выходной». Ее развернут на Московской улице, у гипермаркета «Европа».

Ярмарка будет открываться каждую неделю. Здесь будут продавать молочную продукцию, колбасы, рыбу, сезонные ягоды, овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. Жители смогут приобрести их напрямую от производителя.

Заработает ярмарка в первых числах сентября. Администратором выступил МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла». Аналогичные ярмарочные пространства работают во всех районах города, пишет InfoOrel.ru.