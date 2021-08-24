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Годовалый ребенок погиб при падении с 11-го этажа в Татарстане

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели годовалого мальчика в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Ребенок выпал из окна на 11-ом этаже.

По данным правоохранительных органов, мальчик находился дома с мамой и старшим братом. Предполагается, что родственники вышли в другую комнату. В этот момент ребенок забрался на диван, перебрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Следственный комитет просит родителей более бдительно следить за маленькими детьми и не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами. Также специалисты рекомендуют продумывать расстановку мебели, чтобы избежать возможности для ребенка забраться на подоконник.

18 августа следователи начали проверку по факту падения двухлетней девочки из окна на десятом этаже в ночное время в Энгельсе (Саратовская область). От полученных травм ребенок скончался на месте.

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