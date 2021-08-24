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Отруби для Казахстана задержали на границе Астраханской области

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В Астраханской области на пункте пропуска «Караузек» задержали 20 т пшеничных отрубей и 1,5 т фермента для закваски. Груз следовал в Казахстан.

Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора и сотрудники территориального пограничного управления ФСБ установили, что у продуктов не было ветеринарных сопроводительных документов.

Груз отправили отправителям, а с перевозчиком провели беседу о порядке перемещения по территории ЕАЭС продуктов животного происхождения, пишет «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что из Астраханской области в Азербайджан не выпустили партию мороженого сазана. При проверке с помощью системы «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора установили, что продукция изготовлена из сырья, срок годности которого уже истек.

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