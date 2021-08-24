Кубок главы региона по хоккею разыграют в Тамбове

В Тамбове в Ледовом дворце спорта «Кристалл» состоится розыгрыш Кубка главы администрации Тамбовской области по хоккею. Матчи пройдут с 25 по 29 августа.

Запланировано участие пяти команд из Высшей хоккейной лиги: «Тамбов», «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, «Рязань», воронежский «Буран» и «Ростов».

В первый день турнира «волки» сразятся с «Рязанью». Матч пройдет без зрителей, но планируется онлайн-трансляция.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», кубок главы администрации Тамбовской области разыгрывают с 2014 года. В прошлом году его обладателями стали хоккеисты «Тамбова».