Штормовое предупреждение объявили из-за жары в Алтайском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за жары в Алтайском крае. Высокая температура воздуха продержится до конца недели.

24 августа столбики термометров в регионе показывают +25…+30 градусов. Скорость северо-восточного ветра составляет до 8 м/с, местами порывы до 14 м/с. До конца недели синоптики ожидают аномальное потепление с температурой +30 градусов и выше. Об этом пишет altapress.ru.

Специалисты прогнозируют высокую пожароопасность в Алтайском крае. Из-за высоких температур вырастет вероятность появления очагов возгораний в лесах и степях. Жителей региона просят не сжигать мусор и не разводить костры.

В Мурманской области синоптики зарегистрировали первые заморозки в ночь на 24 августа. Температура опустилась до –1,1 градуса в Краснощелье. В ближайшие дни возможность заморозков сохранится из-за арктической воздушной массы в Заполярье.