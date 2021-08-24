Больше 150 боеприпасов времен ВОВ нашли в деревне в Калужской области

Взрывотехники обезвредили свыше 150 боеприпасов и зарядов тротила в деревне Зубровка в Калужской области. Взрывоопасные предметы хранились с Великой Отечественной войны.

Взрывотехники обезвредили 11 артиллерийских снарядов, 18 единиц РПГ-40, 32 единицы РГД-33, 25 минометных мин и восемь ручных гранат. Кроме того, были обнаружены пять переносных зарядов тротила по 5 кг и 50 единиц тротила по 10 кг. Также специалисты нашли две тротиловые шашки. Об этом пишет газета «Весть».

Спасатели напоминают местным жителям, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует сразу обращаться в полицию.

В Тверской области пиротехники обследовали территорию в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Вблизи деревни Хорошево обнаружено свыше 500 боеприпасов. В числе находок — минометные мины, артиллерийские снаряды и ручные гранаты.