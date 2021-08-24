Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке социально значимых продуктов в стране. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства во вторник, 24 августа.

Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощей, на котором обсуждались меры по снижению цен на социально значимые продукты. Проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги она поручила в связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50%.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи.

Ранее, 18 августа, стало известно, что поставщики продуктов питания в России пожаловались на рост цен на внутренние и зарубежные перевозки от 10% до 160%, а также на нехватку свободного транспорта.

В Минсельхозе сообщили, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что ведомство участвует в обсуждении.

В начале августа Евтухов заявил «Известиям», что ведомство обсудит с транспортниками меры по дальнейшей стабилизации цен на «борщевой набор», на эту тему готовилось совещание.