Дорожный ремонт в Ульяновской области завершили на 72%

Запланированные в 2021 году дорожные работы завершили на 72% в Ульяновской области. Работы ведутся на 50 объектах.

По словам и.о. министра транспорта региона Евгения Лазарева, завершен ремонт девяти объектов. В Ульяновске работы ведутся на 19 участках дорог из 22 запланированных. На областных дорогах продолжается ремонт 31 дорог из 40 запланированных. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

25 августа в Ульяновске планируют запустить движение на втором пусковом комплексе на Президентском мосту. Новая развязка позволит окончательно включить мост в транспортную структуру города и разделить городской и транзитный потоки транспорта.