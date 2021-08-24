Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить странам группы семи (G7) разработать справедливую схему приема и распределения беженцев из Афганистана. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает неправительственная организация по охране прав человека Human Rights Watch.

«Прямо сейчас члены G7 в Европе должны сделать всё, что в их силах, чтобы эвакуировать как можно больше афганцев из группы риска и обеспечить наличие в этих странах политики, способствующей переселению и другим безопасным путям для гораздо большего числа афганцев в ближайшие недели и месяцы», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Накануне премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует.

Власти ЕС заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией, однако, не согласились Австрия и Греция.

По данным Европейской комиссии, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала нынешнего.

18 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.