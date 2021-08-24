Минздрав обновил временные рекомендации проведения вакцинации от COVID-19

Минздрав России обновил временные методические рекомендации, предназначенные для специалистов организаций здравоохранения. Речь идет о рекомендациях, касающихся вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщили в ведомстве.

Так, в рекомендации включили разрешение вакцинировать «Спутником Лайт» людей старше 60 лет. Также указанный препарат Минздрав рекомендует для ревакцинации и вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом.

Кроме того, в рекомендации внесены положения, касающиеся необходимости организовать работу с гражданами старше 60 лет, в том числе и с теми, кто проживает в учреждениях социальной защиты.

«Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в рекомендациях указано, что срок действия QR-кода о вакцинации против коронавируса составляет один год, однако он может быть сокращен до шести месяцев, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Днем ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в стране наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, вакцинация от коронавируса показывает результат.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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