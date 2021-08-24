Прямой эфир
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
Мир
Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана
Спорт
ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Общество
Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
Общество
Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году
Наука
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США
Общество
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков
Сюжет:

Минздрав обновил временные рекомендации проведения вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России обновил временные методические рекомендации, предназначенные для специалистов организаций здравоохранения. Речь идет о рекомендациях, касающихся вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщили в ведомстве.

«Спутник» Земли: год назад была зарегистрирована первая вакцина против COVID-19
Как российский препарат признали одним из наиболее безопасных и эффективных в мире

Так, в рекомендации включили разрешение вакцинировать «Спутником Лайт» людей старше 60 лет. Также указанный препарат Минздрав рекомендует для ревакцинации и вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом.

Кроме того, в рекомендации внесены положения, касающиеся необходимости организовать работу с гражданами старше 60 лет, в том числе и с теми, кто проживает в учреждениях социальной защиты.

«Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в рекомендациях указано, что срок действия QR-кода о вакцинации против коронавируса составляет один год, однако он может быть сокращен до шести месяцев, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Днем ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в стране наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, вакцинация от коронавируса показывает результат.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021