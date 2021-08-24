ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом

Защитник бельгийского клуба «Сент-Трюйдена» (Sint-Truidense) Максимилиан Кауфриз в ближайшее время перейдет в «Спартак». Об этом во вторник, 24 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным СЭ и Evrostavka, стороны уже согласовали контракт с 24-летним футболистом, он будет рассчитан на четыре года.

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в €850 тыс. Кауфриз должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.

В этом сезоне Кауфриз провел пять матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативной игрой.

21 августа московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 76-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.