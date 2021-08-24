Зеленский прослезился на торжестве по случаю 30-летия независимости Украины

Украинский президент Владимир Зеленский растрогался во время просмотра театрализованного действия об истории Украины в рамках празднования 30-летия независимости страны, которое отмечается во вторник, 24 августа.

По случаю праздника были проведены военные парады на суше и на воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В центре Киева показали театрализованные сценки, которые символизировали различные периоды украинской истории начиная со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом цветов, символизирующая независимую Украину.

В рамках представления девочка спустилась на Майдан независимости, а затем по Крещатику побежала навстречу военным, после чего начался пеший парад. Под конец действия Зеленский прослезился.

В 2019 году украинский лидер отменил военный парад в честь Дня независимости страны из-за высокой стоимости мероприятия. Тогда он отметил, что деньги на проведение мероприятия должны быть направлены на выплату премий военным.

В 2020 году Зеленский заявил, что «военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион». Тогда парад также не проводили.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.