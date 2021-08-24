Кафе и магазины закрыли в центре Оренбурга из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло в центре Оренбурга. Света нет в жилых домах, закрыты десятки кафе, магазинов, офисные центры. Авария случилась 24 августа около полудня.

В филиале ПАО «Россети Волги — «Оренбургэнерго» порталу 56orb.ru рассказали, что причиной аварийного отключения стало повреждение подземного силового кабеля, который питание несколько кварталов в центре города. В зону отключения попал участок, ограниченный улицами Советской, Пролетарской и Володарского, а также Матросским переулком.

Кабель проходил под улицей Володарского — сейчас ее капитально реконструируют по контракту с городским управлением строительства и дорожного хозяйства.

В ближайшее время электроснабжение должно быть восстановлено по резервной схеме. На месте работают специалисты «Оренбургэнерго».