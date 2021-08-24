Американская валюта под угрозой обвала из-за ситуации в Афганистане

Доллар может обвалиться из-за ситуации в Афганистане. Американская валюта уже начала снижение на биржах. Доллар мог пережить потрясения и после Сайгона в 1975 году, и Ирака в 2003-м. Однако страны, имевшие возможность влиять на мировые рынки, Япония, Германия и Китай сознательно сдерживали колебания курса. Еще одна причина ослабления — вливания ФРС в экономику США в период пандемии, передает телеканал «Известия». Также вектор экономического роста смещается в сторону Азии, где лидирует Китай.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.