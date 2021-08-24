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В парке «Сказка» пройдет День знаний

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В последние выходные лета, 28 и 29 августа, с началом школьного сезона 2021/2022 гостей Парка «Сказка» будут поздравлять любимые артисты и сказочные персонажи, которые помогут зарядиться энергией на 200% перед стартом нового учебного года.

Хедлайнером первого праздничного концерта будет группа NKI (ИНКИ), завоевавшая популярность по всей России. Проект был создан как уникальный для российского рынка коллектив на базе японских и южно-корейских музыкальных тенденций.

День знаний в Парке «Сказка» сразу начнется с розыгрыша призов - это произойдет ровно в 15:00 28 августа на главной площади парка «Сказка» у Колеса обозрения

В 15:15 участники праздника отправятся на «Веселые Приключения» с Незнайкой и Красной Шапочкой. Дети смогут протестировать Незнайку на готовность к школе, потанцевать с Красной Шапочкой, ведь каникулы еще продолжаются!

В 16:20 «Веселые Приключения» продолжатся уже под предводительством Буратино.

Еще одна раздача подарков запланирована на 17:15. После чего на сцену поднимутся обаятельные и зажигательные «айдолы» — ребята из бойзбэнда NKI.

Программа первого праздничного дня завершится ярким Бабл-шоу.

29 августа с 15:00 до 17:00 гостей праздничного концерта со сцены будут поздравлять уже состоявшиеся, но все еще юные звезды, многие из которых сами еще учатся в школе — участники телепроектов «Голос Дети», «Детское Евровидение», «Новая Волна», «Ты супер».

Со своими хитами на сцену поднимутся Сара ОКС, Даяна Брют, Анна Якубук и другие любимцы аудитории.

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