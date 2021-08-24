Прямой эфир
Политика
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков
Политика
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
Общество
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Мир
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Общество
В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»
Интернет
«Яндекс» восстановил работу сервисов после сбоя
Армия
Российскую военную базу в Таджикистане усилили комплексами «Корнет»

Один из сбежавших из ИВС в Истре ранее был осужден за нападение на полицейского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Иван Цуркану ранее был судим за нападение на сотрудника полиции. Об этом 24 августа сообщает ТАСС из зала суда, где слушается жалоба на этот приговор.

Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС
Предполагаемый организатор побега остается на свободе

Цуркану надеялся обжаловать этот приговор, чтобы получить условное наказание.

«Иван Цуркану осужден в июле 2021 г. приговором Истринского суда по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»), ему назначено наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима», — сообщили в суде.

Отмечается, что Цуркану полностью признал вину и объяснил, что напал на полицейского, так как накануне у него умерла тетя, и он находился в состоянии тяжелого эмоционального переживания. Адвокат рассказала, что у осужденного есть двое малолетних детей.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Сбежали заключенные, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Предположительно, гаечный ключ Мавриди пронесла его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа, отмечает «Газета.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021