Один из сбежавших из ИВС в Истре ранее был осужден за нападение на полицейского

Один из сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Иван Цуркану ранее был судим за нападение на сотрудника полиции. Об этом 24 августа сообщает ТАСС из зала суда, где слушается жалоба на этот приговор.

Цуркану надеялся обжаловать этот приговор, чтобы получить условное наказание.

«Иван Цуркану осужден в июле 2021 г. приговором Истринского суда по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»), ему назначено наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима», — сообщили в суде.

Отмечается, что Цуркану полностью признал вину и объяснил, что напал на полицейского, так как накануне у него умерла тетя, и он находился в состоянии тяжелого эмоционального переживания. Адвокат рассказала, что у осужденного есть двое малолетних детей.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Сбежали заключенные, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Предположительно, гаечный ключ Мавриди пронесла его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа, отмечает «Газета.ру».