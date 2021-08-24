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Торговлю алкоголем на один день ограничат в Удмуртии

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В Удмуртии ограничат продажу спиртных напитков 1 сентября. Министерство промышленности и торговли совместно с полицейскими проведут рейды для выявления нарушителей запрета.

Розничная торговля алкоголем запрещена с 10:00 до 22:00 в День знаний. Исключение будет сделано для предприятий общепита. Об этом сообщает Udm-Info.ru.

Штраф за нарушение данных требований составляет от 20 до 300 тыс. рублей. Нарушителей будут выявлять в ходе рейдов.

Об аналогичном ограничении 1 сентября уже сообщили власти Оренбургской области. Запрет не коснется кафе и баров. В правительстве напомнили, что розничную продажу алкоголя ограничивают и в другие праздники, связанные с образованием и детьми.

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