РФС разъяснил планы по изменению форматов лиг и лимиту на легионеров

23 августа клубы «Тинькофф Российской премьер лиги» (РПЛ) провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ряд моментов, возникших в ходе публичной дискуссии о потенциальных изменениях в отечественном футболе.

В РФС заявили, что в ходе собрания не происходило официальное голосование, клубы лишь обменивались мнениями. На этой неделе, отметили в РФС, компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжит работу с менеджерами клубов, они обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

«Российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения», — подчеркнули в РФС.

Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа, после чего позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС, который и закрепит решение о формате соревнований. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем будут утверждаться Министерством спорта РФ.

При этом в РФС напомнили, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля было открыто публичное анкетирование, его прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ и Футбольной национальной лиги.

Дискуссия о лимите на легионеров ведется в российском футболе не первый год. В настоящее время в «Тинькофф-Российской премьер-лиге» действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Выходить на поле могут одновременно все легионеры.

Накануне президент РФС Александр Дюков сообщил о планах организации отказаться от лимита на легионеров. В тот же день стало известно, что четыре клуба чемпионата России из 16 поддержали отмену лимита на легионеров.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил российский футбол с болотом и поддержал планы РФС. По его мнению, замена россиян в футболе легионерами не принесет вреда.

Со своей стороны бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре со «Спорт-Экспрессом», комментируя эту инициативу, предложил ввести отбор иностранцев по качеству подготовки в случае ее принятия.