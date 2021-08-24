Работа ж/д объектов могла привести к пожарам в Оренбуржье

К пожарам в Оренбургской области могла привести работа некоторых объектов на железной дороге. Вопрос обсуждался на межведомственном совещании, посвященном пожароопасной обстановке, которое прошло в Главном управлении МЧС по Оренбургской области.

В нем, в том числе, приняли участие главы муниципальных образований Оренбуржья, которые постоянно контролируют ситуацию на подведомственных территориях. Именно они и предположили, что к пожарам могли привести инциденты в работе объектов железнодорожной инфраструктуры, пишет РИА «Оренбуржье».

23 августа был потушен пожар в полосе отвода железной дороги в Тоцком районе. Горел участок на перегоне станций Тоцкое – Погромное. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

Также 23 августа сообщалось о гибели волонтера во время тушения природного пожара в Оренбургской области. Участник Среднеуранской добровольной пожарной охраны боролся с огнем около села Роптанка.