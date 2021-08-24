Политолог оценил намерение талибов создать совет для управления Афганистаном

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович во вторник, 24 августа, в беседе с «Известиями» оценил информацию журнала Foreign Policy о том, что руководство движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) намерено сформировать совет из 12 человек для управления страной.

«На текущий момент речь идет о информации, опубликованной американским изданием. Талибы сами еще не публиковали список. И судить поэтому довольно трудно. Речь может идти о коллегиальном органе во главе государства — аналоге поста президента. Вопрос — будет ли помимо него существовать кабинет министров, потому что именно о его инклюзивности шла речь», — отметил он.

По словам Мендковича, коллегиальный орган предполагает принятие решений большинством голосов или liberum veto (принцип единогласия в парламентском устройстве. Эксперт указал на то, что правительство подразумевает создание группы исполнителей, между которыми распределены функции.

«Гипотетически функции совета и правительства могут быть объединены, но мне кажется, что это маловероятно», — сказал он.

Также Мендкович напомнил, что при прошлом правлении талибов уже был прецедент, когда верховная власть и власть кабинета министров в движении были разделены.

«У них был период, когда правительство находилось в Кабуле, а высшее руководство во главе с муллой Омаром в Кандагаре. Поэтому, возможно, речь идет о чем-то подобном. Но подчеркну, пока это только гадания, и я бы не спешил с выводами, что это демонстрирует и куда это ведет», — подытожил эксперт.

В опубликованном материале журнала Foreign Policy указывалось на то, что руководство «Талибана» планирует сформировать совет, чтобы управлять страной, причем источники издания также рассказали о намерении талибов включить в него некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.

Указывалось, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов сын основателя движения муллы Омара Моулави Якуб, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

При этом по словам источника «РИА Новости», совет из 12 человек будет руководить Афганистаном, семь кандидатур уже согласованы.

21 августа талибы анонсировали представление новой системы управления Афганистаном. Отмечалось, что новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения. Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани сообщил, что боевики движения ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани.

Помимо этого, представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.