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СКР начал расследование пропажи восьми детей в Тюмени

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Следственный комитет России (СКР) начал уголовное производство о пропаже восьми детей в Тюмени, где недавно нашли расчлененное тело девочки. Об этом во вторник, 24 августа, говорится на сайте ведомства.

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«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Речь идет о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее.

Последним из случаев стало исчезновение восьмилетней девочки 30 июня, ее тело нашли 19 августа. Останки ребенка обнаружили сотрудники автозаправочной станции.

Как предположили волонтеры, мешок с останками могли подкинуть за 3–4 дня до его обнаружения, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

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